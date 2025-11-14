Amistoso internacional: Paraguay juega un partido amistoso con Estados Unidos

Toda la previa del duelo entre Estados Unidos y Paraguay. El partido se jugará en el Talen Energy Stadium mañana a las 17:00 horas.

En partido de carácter amistoso, las escuadras de Estados Unidos y Paraguay se verán las caras mañana, a las 17:00 horas, en el Talen Energy Stadium.

Así llegan Estados Unidos y Paraguay

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Estados Unidos en partidos

En su visita anterior, Estados Unidos empató por 1 con Ecuador.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

A Paraguay no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Rep. de Corea.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Estados Unidos.

Horario Estados Unidos y Paraguay, según país