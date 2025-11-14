Últimas Noticias
Amistoso internacional: México y Uruguay juegan un duelo amistoso

Te contamos la previa del duelo México vs Uruguay, que se enfrentarán en el estadio Corona mañana a las 20:00 horas.

México y Uruguay se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 20:00 horas en el estadio Corona.

Así llegan México y Uruguay

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de México en partidos

México consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ecuador, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Uzbekistán.

La visita fue siempre superior en los últimos 3 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de junio, en Temporada 2024 del torneo Amistosos Internacionales 2024, y Uruguay resultó vencedor por 0 a 4.

Horario México y Uruguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

