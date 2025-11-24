Champions League: Ajax y Benfica se miden por la fecha 5

Palpitamos la previa del choque entre Ajax y Benfica. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Ajax ejercerá mañana la localía ante Benfica, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Ajax y Benfica

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Galatasaray por un resultado de 0 a 3. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 3 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 14 oportunidades y apenas logró 1 gol a favor.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica viene de caer derrotado 0 a 1 ante Bayer Leverkusen. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 3 cotejos, en los que le han convertido 8 goles y registró tan solo 2 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y fue Benfica quien ganó 0 a 1.

Fechas y rivales de Ajax en los próximos partidos de la Champions

Fecha 6: vs Qarabag: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympiacos: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Benfica en los próximos partidos de la Champions

Fecha 6: vs Napoli: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Ajax y Benfica, según país