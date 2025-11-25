Champions League: PSG recibirá a Tottenham por la fecha 5

Últimas Noticias
PSG recibirá a Tottenham por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo PSG vs Tottenham, que se enfrentarán en el estadio el Parque de los Príncipes mañana a las 15:00 horas. Felix Zwayer será el árbitro del partido.

PSG y Tottenham se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Champions y se disputará en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Bayern Múnich.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a FC Copenhague. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.

El árbitro designado para el encuentro es Felix Zwayer.

Horario PSG y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

