Champions League: Chelsea se enfrentará ante Barcelona por la fecha 5

Barcelona se mide ante Chelsea en el estadio Stamford Bridge mañana a las 15:00 horas.

Mañana desde las 15:00 horas, Chelsea recibirá a Barcelona en el estadio Stamford Bridge, por la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Chelsea y Barcelona

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea llega con resultado de empate, 2-2, ante Qarabag. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 9 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Barcelona y Club Brugge, con un marcador 3-3. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 12 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y Barcelona se impuso por 3 a 0.

Horario Chelsea y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Chelsea Barcelona Champions League

