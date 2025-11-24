Champions League: Manchester City se enfrenta ante la visita Bayer Leverkusen por la fecha 5

Manchester City y Bayer Leverkusen se enfrentan en el Etihad Stadium. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Manchester City y Bayer Leverkusen

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City ganó por 4-1 el juego pasado ante Borussia Dortmund. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Bayer Leverkusen derrotó 1-0 a Benfica. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 10 en su arco.

Horario Manchester City y Bayer Leverkusen, según país