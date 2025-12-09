Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: FC Copenhague visita a Villarreal por la fecha 6

FC Copenhague visita a Villarreal por la fecha 6
FC Copenhague visita a Villarreal por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Villarreal ante FC Copenhague, a disputarse en el Estadio de la Cerámica mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Ivan Kruzliak.

A partir de las 12:45 horas, Villarreal y FC Copenhague protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Champions, en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y FC Copenhague

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Borussia Dortmund. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

FC Copenhague viene de derrotar a Kairat Almaty con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 14 en su arco.

Ivan Kruzliak será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Villarreal y FC Copenhague, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Villarreal FC Copenhague Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA