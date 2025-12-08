Champions League: Barcelona y Eintracht Frankfurt se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barcelona vs Eintracht Frankfurt. El duelo, a disputarse en el estadio Camp Nou mañana, comenzará a las 15:00 horas.

Barcelona y Eintracht Frankfurt se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Camp Nou. El partido corresponde a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Barcelona y Eintracht Frankfurt

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Champions

Barcelona cayó 0 a 3 ante Chelsea en el Stamford Bridge. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 12 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt llega a este encuentro con una derrota ante Atalanta por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 14.

Horario Barcelona y Eintracht Frankfurt, según país