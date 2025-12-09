Champions League: Por la fecha 6 se enfrentarán Qarabag y Ajax

Todos los detalles de la previa del partido entre Qarabag y Ajax, que se jugará mañana desde las 12:45 horas en el estadio Tofiq Bahramov. Dirige Rade Obrenovic.

Qarabag aguarda mañana la visita de Ajax, para jugar el partido por la fecha 6 de la Champions, a partir de las 12:45 horas.

Así llegan Qarabag y Ajax

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag viene de caer por 0 a 2 frente a Napoli. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax perdió ante Benfica por 0 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 16 oportunidades y sumó 1 gol a favor.

Rade Obrenovic fue designado para controlar el partido.

Horario Qarabag y Ajax, según país