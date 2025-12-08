Champions League: Se enfrentan Bayern Múnich y Sporting Lisboa por la fecha 6

En la previa de Bayern Múnich vs Sporting Lisboa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el estadio Allianz Arena.

Por la fecha 6 de la Champions, Bayern Múnich y Sporting Lisboa se enfrentan mañana desde las 12:45 horas en el estadio Allianz Arena.

Así llegan Bayern Múnich y Sporting Lisboa

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich fue derrotado en el Emirates Stadium frente a Arsenal por 1 a 3 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 6 goles y ha marcado 15.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa viene de vencer a Club Brugge en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 5 le han convertido.

En los últimos 4 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2008 - 2009, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 7 a 1.

Fechas y rivales de Bayern Múnich en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs PSV: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sporting Lisboa en los próximos partidos de la Champions

Fecha 7: vs PSG: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Bayern Múnich y Sporting Lisboa, según país