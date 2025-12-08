Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO: chocan en el Camp Nou por la fecha 6 de la Champions League

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 6 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

En la previa, el FC Barcelona destinó todas las localidades disponibles exclusivamente a socios de la entidad para el duelo contra el Frankfurt. Así lo confirmó en un comunicado el club catalán, que precisa que dicha decisión "se adopta con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita" el episodio vivido frente al equipo alemán en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el estadio no pertenecía al público local.

"Esta medida refuerza la apuesta del Club por premiar la fidelidad de nuestra masa social y prevenir la reventa y el fraude, con el fin de que las entradas lleguen a la afición azulgrana", precisó el Barcelona.



¿Cómo llegan Barcelona y el Eintracht Frankfurt a la fecha 6 de la Champions League?

La tienda culé viene de derrotar 5-3 al Betis en LaLiga, mientras que su rival llega de caer 6-0 a manos de Leipzig en la Bundesliga.

¿Cuándo y dónde juegan el Barcelona vs Eintracht Frankfurt por la fase liga de la Champions League?

El partido está programado para el martes 9 de diciembre en el Camp Nou. El recinto tiene una capacidad temporal de 45,401 espectadores.

"Volver al Spotify Camp Nou ha sido un sueño para todos; para la Champions también es importante. Es un partido en el que tenemos que sumar tres puntos"



¿A qué hora juegan Barcelona vs Frankfurt en vivo por la Champions League?



En Perú , el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m. En Alemania , el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 9:00 p.m. En Ecuador, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Frankfurt comienza a las 5:00 p.m.



¿Qué canal transmite el Barcelona vs Frankfurt por la fase liga de la Champions League?

El partido entre Barcelona ante Frankfurt se podrá ver ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe y en radio lo tienes en los 89,7 y 730 AM de RPP.

Barcelona vs Eintracht Frankfurt

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Pedi, Fermín Torres; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Eintracht Frankfurt: Michael Zetterer; Nnandi Colins, Robin Koch, Arther Theate; Rasmus Kristensen, Fares Chaibi, Mahmoud Dahoud, Nathaniel Brown; Ansgar Nnauff, Ritsu Doan y Jessik Ngankam.

(Con información de EFE)