Champions League: Real Madrid se enfrenta ante la visita Manchester City por la fecha 6

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje de Clément Turpin. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Real Madrid y Manchester City

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid ganó por 4-3 el juego pasado ante Olympiacos. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

Manchester City cayó 0 a 2 ante Bayer Leverkusen. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 10 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Real Madrid lo ganó por 3 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Clément Turpin.

Horario Real Madrid y Manchester City, según país