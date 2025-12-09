Champions League: Se enfrentan Athletic Bilbao y PSG por la fecha 6

En la previa de Athletic Bilbao vs PSG, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio la Catedral. El árbitro designado será Daniel Siebert.

Por la fecha 6 de la Champions, Athletic Bilbao y PSG se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y PSG

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao viene de empatar ante Slavia Praga por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de vencer a Tottenham en casa por 5 a 3. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 19 goles y 8 le han convertido.

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniel Siebert.

Horario Athletic Bilbao y PSG, según país