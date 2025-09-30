Champions League: Villarreal se enfrentará ante Juventus por la fecha 2

Juventus se mide ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica el miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas. El partido será supervisado por István Kovács.

A partir de las 14:00 horas el próximo miércoles 1 de octubre, Juventus visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions.

Así llegan Villarreal y Juventus

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

Villarreal recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Tottenham.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Juventus y Borussia Dortmund, con un marcador 4-4..

El conjunto local ganó 1 partido y empató 1 en sus últimos 2 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Villarreal se impuso por 0 a 3.

István Kovács es el árbitro designado para controlar el partido.

