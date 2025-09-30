Últimas Noticias
Champions League: Bayer Leverkusen y PSV se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Bayer Leverkusen y PSV. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Glenn Nyberg.

El cotejo entre Bayer Leverkusen y PSV, por la fecha 2 de la Champions, se jugará el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio BayArena.

Así llegan Bayer Leverkusen y PSV

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen viene de un resultado igualado, 2-2, ante FC Copenhague.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de caer derrotado 1 a 3 ante U. Saint-Gilloise.

Glenn Nyberg es el elegido para dirigir el partido.

Horario Bayer Leverkusen y PSV, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Bayer Leverkusen PSV Champions League

