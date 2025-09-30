Champions League: Por la fecha 2, Napoli recibirá a Sporting Lisboa

Toda la previa del duelo entre Napoli y Sporting Lisboa. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona el miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas. Será arbitrado por Danny Makkelie.

El duelo entre Napoli y Sporting Lisboa correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 14:00 horas, el miércoles 1 de octubre.

Así llegan Napoli y Sporting Lisboa

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Manchester City.

Últimos resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions

Sporting Lisboa venció en casa a Kairat Almaty por 4 a 1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Danny Makkelie.

Horario Napoli y Sporting Lisboa, según país