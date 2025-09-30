Últimas Noticias
Champions League: Qarabag se enfrenta ante la visita FC Copenhague por la fecha 2

Nota IA

por Nota IA

·

Qarabag y FC Copenhague se enfrentan en el estadio Azersun Arena, con el arbitraje de Serdar Gözübüyük. El duelo se jugará el miércoles 1 de octubre desde las 11:45 horas.

El juego entre Qarabag y FC Copenhague se disputará el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 11:45 horas en el estadio Azersun Arena.

Así llegan Qarabag y FC Copenhague

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag ganó por 3-2 el juego pasado ante Benfica.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

El anterior partido disputado entre FC Copenhague finalizó en empate por 2-2 ante Bayer Leverkusen..

El árbitro seleccionado para el encuentro será Serdar Gözübüyük.

Horario Qarabag y FC Copenhague, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Qarabag FC Copenhague Champions League

