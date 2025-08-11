Últimas Noticias
Copa Libertadores: Peñarol se enfrenta ante la visita Racing Club por la llave 6

Nota IA

por Nota IA

·

Peñarol y Racing Club se enfrentan en el estadio Campeón del Siglo, con el arbitraje de Raphael Claus. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

Desde las 19:30 horas, se miden mañana Peñarol y la Academia por la llave 6 de la Copa Libertadores, en el estadio Campeón del Siglo.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de mayo, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1997, y Racing Club lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Raphael Claus.

Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
Horario Peñarol y Racing Club, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Tags
Peñarol Racing Club Copa Libertadores

