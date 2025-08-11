Copa Libertadores: Peñarol se enfrenta ante la visita Racing Club por la llave 6

Peñarol y Racing Club se enfrentan en el estadio Campeón del Siglo, con el arbitraje de Raphael Claus. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

Desde las 19:30 horas, se miden mañana Peñarol y la Academia por la llave 6 de la Copa Libertadores, en el estadio Campeón del Siglo.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de mayo, en Tercera Fase del torneo Copa Libertadores 1997, y Racing Club lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Raphael Claus.

Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril) Fase de Grupos : Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)

: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)

: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril) Fase de Grupos : San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)

: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo) Fase de Grupos : Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)

: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo) Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

Horario Peñarol y Racing Club, según país