Copa Libertadores: Fortaleza y Vélez se miden por la llave 5

Palpitamos la previa del choque entre Fortaleza y Vélez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Derlis López.
En el marco de la llave 5 de la Copa Libertadores, mañana será el juego entre Fortaleza y el Fortín. Será en el estadio el Castelão desde las 17:00 horas.
Derlis López es el elegido para dirigir el partido.
Los resultados de Fortaleza en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)
- Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
Horario Fortaleza y Vélez, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas