Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Copa Libertadores: River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2

River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2
River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Palmeiras, que se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental mañana a las 19:30 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Millonario y Palmeiras se enfrentarán mañana por la llave 2 de de la Copa Libertadores. El duelo está programado para las 19:30 horas en el Estadio Mas Monumental.

En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de enero, en Semifinal del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y River Plate resultó vencedor por 0 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
Horario River Plate y Palmeiras, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
River Plate Palmeiras Copa Libertadores

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA