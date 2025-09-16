Copa Libertadores: River Plate recibirá a Palmeiras por la llave 2

Te contamos la previa del duelo River Plate vs Palmeiras, que se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental mañana a las 19:30 horas. Jesús Valenzuela Sáez será el árbitro del partido.
El Millonario y Palmeiras se enfrentarán mañana por la llave 2 de de la Copa Libertadores. El duelo está programado para las 19:30 horas en el Estadio Mas Monumental.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de enero, en Semifinal del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y River Plate resultó vencedor por 0 a 2.
El árbitro designado para el encuentro es Jesús Valenzuela Sáez.
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
- Octavos de Final: River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto)
Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
Horario River Plate y Palmeiras, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas