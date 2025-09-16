Últimas Noticias
River Plate vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan y dónde ver por ida de cuartos de Copa Libertadores 2025?

Guía TV, River vs Palmeiras por la Copa Libertadores.
Guía TV, River vs Palmeiras por la Copa Libertadores. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

River Plate recibe a su par de Palmeiras en su cotejo válido a jugarse en la ciudad de Buenos Aires.

River Plate vs. Palmeiras se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será uno de los partidos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Tras una primera gran primera fase en la Libertadores, con tres triunfos y tres empates que lo dejaron líder de su grupo, el conjunto argentino de River Plate chocó el mes pasado al paraguayo Libertad en los octavos de final y, pese a que no logró imponer su juego, logró clasificar por penales tras un 1-1 en el global.

Pensando en el duelo contra Palmeiras, el entrenador Marcelo Gallardo reservó el sábado a algunos titulares y cuenta con un amplio abanico de opciones pensando en el once que recibirá a su par brasilero.

Destacan entre ellas los volantes colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, y los laterales argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, integrantes del plantel campeón mundial con Argentina en Qatar 2022.

¿Cómo llegan River y Palmeiras a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El 'millonario' viene de vencer 2-1 a Estudiantes de La Plata por la liga argentina, mientras que el 'verdao' goleó 4-1 a Internacional en el Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Palmeiras en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Mâs Monumental. El recinto tiene una capacidad para 85,018 espectadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs Palmeiras en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Vélez vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Vélez vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Vélez vs Racing comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Vélez vs Racing comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Vélez vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Vélez vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Vélez vs Racing comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Vélez vs Racing comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el River Plate vs Palmeiras en vivo por TV y streaming?

El partido de River Plate contra Palmeiras será transmitido por ESPN, Telefe, FOX Sports (Argentina) y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

River Plate vs Palmeiras: alineaciones posibles

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio; Felipe Anderson, José Manuel López y Vítor Roque.

(Con información de EFE)

River Plate Palmeiras Copa Libertadores

