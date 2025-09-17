Copa Libertadores: Liga de Quito se enfrenta ante la visita São Paulo por la llave 1

Liga de Quito y São Paulo se enfrentan en el estadio la Casa Blanca, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El duelo se jugará mañana desde las 17:00 horas.
Desde las 17:00 horas, se miden mañana LDU Quito y São Paulo por la llave 1 de la Copa Libertadores, en el estadio la Casa Blanca.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y Liga de Quito lo ganó por 4 a 2.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.
Fecha y rival de Liga de Quito en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Llave 1: vs São Paulo: 25 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de São Paulo en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Llave 1: vs Liga de Quito: 25 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
- Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: São Paulo 1 vs At. Nacional 1 (4-3 en penales a favor de São Paulo) (19 de agosto)
Horario Liga de Quito y São Paulo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas