Copa Libertadores: River Plate y Libertad se encuentran en la llave 3

River Plate y Libertad se encuentran en la llave 3
River Plate y Libertad se encuentran en la llave 3
Todo lo que tienes que saber en la previa de River Plate vs Libertad. El duelo, a disputarse en el Estadio Mas Monumental mañana, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Andrés Matonte.

Tras un empate en la ida, el Millonario y Libertad definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:30 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Matonte.

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
Horario River Plate y Libertad, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Tags
River Plate Libertad Copa Libertadores

