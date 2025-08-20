Copa Libertadores: River Plate y Libertad se encuentran en la llave 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de River Plate vs Libertad. El duelo, a disputarse en el Estadio Mas Monumental mañana, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Andrés Matonte.

Tras un empate en la ida, el Millonario y Libertad definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:30 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Matonte.

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)

: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)

: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)

: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)

: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)

: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)

: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo) Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)

Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril)

: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril) Fase de Grupos : Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril)

: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)

: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo)

: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)

: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos : Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)

: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo) Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)

Horario River Plate y Libertad, según país