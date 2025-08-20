River Plate vs. Libertad: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por octavos de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

River Plate vs. Libertad se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

La semana pasada, en La Huerta de Asunción, Libertad no logró romper el 0-0 ante River y la serie quedó abierta de cara a la vuelta. El elenco paraguayo jugó mejor en el primer tiempo, generó las mejores opciones de anotar y convirtió en figura al portero 'millonario', Franco Armani, mientras que el resto del conjunto argentino tuvo una actuación deslucida.

Fue el colombiano Kevin Castaño quien rompió con la monotonía de River Plate, que no podía profundizar las jugadas, con un tiro a distancia, mientras que en la segunda mitad el conjunto argentino mostró una versión mejorada tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi e Ignacio Fernández.

¿Cómo llegan River Plate y Libertad a la vuelta de octavos en la Copa Libertadores?

El club argentino viene de ganarle 4-2 a Godoy Cruz en la liga profesional, mientras que el 'gumarelo' empató sin goles con Olimpia en la liga paraguaya.

¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Libertad en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el jueves 21 de agosto en el Mâs Monumental (Buenos Aires). El recinto tiene una capacidad para 85,018 espectadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs Libertad en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.

, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido River Plate vs Libertad inicia a la 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido River Plate vs Libertad inicia a la 8:30 p.m.

En Argentina , el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.

, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m. En Brasil, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay , el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.

, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m. En Uruguay, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido River Plate vs Libertad inicia a las 6:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el River Plate vs Libertad en vivo y directo?

El partido de River Plate ante Libertad será transmitido vía ESPN, Pluto TV, Telefe, Disney+ y FOX Sports (solo para Argentina). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

River Plate vs Libertad: alineaciones posibles

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Libertad: Martín Silva; Iván Rodrigo, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar, Iván Franco; Hugo Fernández y Lucas Sanabria.

(Con información de EFE)