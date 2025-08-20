Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

River Plate vs. Libertad: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por octavos de Copa Libertadores?

Guía TV, River vs Libertad por la Copa Libertadores.
Guía TV, River vs Libertad por la Copa Libertadores. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

River Plate va con todo de local ante Libertad, buscando su pase a cuartos de final. La ida quedó 0-0.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

River Plate vs. Libertad se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

La semana pasada, en La Huerta de Asunción, Libertad no logró romper el 0-0 ante River y la serie quedó abierta de cara a la vuelta. El elenco paraguayo jugó mejor en el primer tiempo, generó las mejores opciones de anotar y convirtió en figura al portero 'millonario', Franco Armani, mientras que el resto del conjunto argentino tuvo una actuación deslucida.

Fue el colombiano Kevin Castaño quien rompió con la monotonía de River Plate, que no podía profundizar las jugadas, con un tiro a distancia, mientras que en la segunda mitad el conjunto argentino mostró una versión mejorada tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi e Ignacio Fernández.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan River Plate y Libertad a la vuelta de octavos en la Copa Libertadores?

El club argentino viene de ganarle 4-2 a Godoy Cruz en la liga profesional, mientras que el 'gumarelo' empató sin goles con Olimpia en la liga paraguaya.

¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Libertad en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el jueves 21 de agosto en el Mâs Monumental (Buenos Aires). El recinto tiene una capacidad para 85,018 espectadores.

¿A qué hora juegan River Plate vs Libertad en vivo por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido River Plate vs Libertad inicia a la 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido River Plate vs Libertad inicia a la 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido River Plate vs Libertad inicia a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido River Plate vs Libertad inicia a las 6:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el River Plate vs Libertad en vivo y directo?

El partido de River Plate ante Libertad será transmitido vía ESPN, Pluto TV, Telefe, Disney+ y FOX Sports (solo para Argentina). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

River Plate vs Libertad: alineaciones posibles

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Libertad: Martín Silva; Iván Rodrigo, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar, Iván Franco; Hugo Fernández y Lucas Sanabria.

(Con información de EFE)

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
River Plate Libertad Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA