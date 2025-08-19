Copa Libertadores: Por la llave 7, Estudiantes recibirá a Cerro Porteño

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Cerro Porteño. El partido se jugará en el estadio el Tierra de Campeones mañana a las 17:00 horas. Será arbitrado por Jesús Valenzuela Sáez.
El Pincha llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante C. Porteño mañana desde las 17:00 horas, en el estadio el Tierra de Campeones.
Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 2 en los últimos 3 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Estudiantes.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)
Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
- Segunda Fase: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)
- Segunda Fase: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)
- Tercera Fase: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)
- Tercera Fase: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)
Horario Estudiantes y Cerro Porteño, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas