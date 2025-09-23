Últimas Noticias
Europa League: Por la fecha 1 se enfrentarán Midtjylland y Sturm Graz

Por la fecha 1 se enfrentarán Midtjylland y Sturm Graz
Por la fecha 1 se enfrentarán Midtjylland y Sturm Graz
Todos los detalles de la previa del partido entre Midtjylland y Sturm Graz, que se jugará mañana desde las 11:45 horas en el estadio Herning Stadion. Dirige Orel Grinfeeld.

Midtjylland aguarda mañana la visita de Sturm Graz, para jugar el partido por la fecha 1 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo Europa League 2022 - 2023, y Midtjylland se llevó la victoria por 2 a 0.

Orel Grinfeeld fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Midtjylland en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 2: vs Nottingham Forest: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Maccabi Tel-Aviv: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Celtic: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Roma: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs KRC Genk: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sturm Graz en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 2: vs Rangers: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Celtic: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Panathinaikos: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estrella Roja: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
Horario Midtjylland y Sturm Graz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Midtjylland Sturm Graz Europa League

