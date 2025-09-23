Europa League: Por la fecha 1 se enfrentarán Midtjylland y Sturm Graz

Todos los detalles de la previa del partido entre Midtjylland y Sturm Graz, que se jugará mañana desde las 11:45 horas en el estadio Herning Stadion. Dirige Orel Grinfeeld.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Midtjylland aguarda mañana la visita de Sturm Graz, para jugar el partido por la fecha 1 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo Europa League 2022 - 2023, y Midtjylland se llevó la victoria por 2 a 0.

Orel Grinfeeld fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Midtjylland en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 2: vs Nottingham Forest: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Maccabi Tel-Aviv: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Celtic: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Roma: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs KRC Genk: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sturm Graz en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 2: vs Rangers: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Celtic: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Panathinaikos: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estrella Roja: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Horario Midtjylland y Sturm Graz, según país