Europa League: FC Utrecht se enfrentará ante Olympique Lyon por la fecha 1

Olympique Lyon se mide ante FC Utrecht en el estadio Stadion Galgenwaard mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Horatiu Fesnic.
Horario FC Utrecht y Olympique Lyon, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas