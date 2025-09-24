Europa League: Por la fecha 1, Stuttgart recibirá a Celta

Toda la previa del duelo entre Stuttgart y Celta. El partido se jugará en el estadio MHPArena mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Nicholas Walsh.
Horario Stuttgart y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas