Europa League: PAOK recibirá a Maccabi Tel-Aviv por la fecha 1

Te contamos la previa del duelo PAOK vs Maccabi Tel-Aviv, que se enfrentarán en el estadio la Tumba mañana a las 11:45 horas. Sven Jablonski será el árbitro del partido.
Horario PAOK y Maccabi Tel-Aviv, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas