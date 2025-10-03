LaLiga EA Sports: Villarreal busca subir a la cima del torneo

En la previa de Real Madrid vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro designado será Guillermo Cuadra Fernández.
Por la fecha 8 de la Liga, Real Madrid y Villarreal se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Villarreal
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid fue derrotado en el Riyadh Air Metropolitano frente a Atlético de Madrid por 2 a 5 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 8 goles y ha marcado 12.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de vencer a Athletic Bilbao en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 6 goles y 5 le han convertido.
Hasta el momento, Real Madrid cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid se quedó con la victoria por 1 a 2.
El anfitrión está en el segundo puesto con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 1 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Guillermo Cuadra Fernández.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|4
|5
|Atlético de Madrid
|12
|7
|3
|3
|1
|5
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Valencia: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas