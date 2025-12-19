Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Osasuna y Alavés se encuentran en la fecha 17

Osasuna y Alavés se encuentran en la fecha 17
Osasuna y Alavés se encuentran en la fecha 17
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Osasuna vs Alavés. El duelo, a disputarse en el estadio el Sadar mañana, comenzará a las 12:30 horas.

Osasuna y Alavés se enfrentan mañana, a partir de las 12:30 horas, en el estadio el Sadar. El partido corresponde a la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Alavés

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 2 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 7.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 3 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo sexto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
12Alavés1816538-3
16Osasuna1516439-6

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Athletic Bilbao: 3 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Alavés, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Osasuna Alavés LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA