LaLiga EA Sports: Celta se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 17

Real Oviedo y Celta se miden en el estadio Carlos Tartiere el sábado 20 de diciembre a las 08:00 horas.

Así llegan Real Oviedo y Celta

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 8 Celta 22 16 5 7 4 1 19 Real Oviedo 10 16 2 4 10 -19

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Alavés: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Valencia: 3 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Celta, según país