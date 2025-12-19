Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Celta se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 17

Real Oviedo y Celta se miden en el estadio Carlos Tartiere el sábado 20 de diciembre a las 08:00 horas.

Por la fecha 17 de la Liga, Celta y Real Oviedo se enfrentan el sábado 20 de diciembre desde las 08:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Celta

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
8Celta22165741
19Real Oviedo10162410-19

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Alavés: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Valencia: 3 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas
