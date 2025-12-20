Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por la fecha 17 se enfrentarán Betis y Getafe

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Getafe, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

Betis aguarda mañana la visita de Getafe, para jugar el partido por la fecha 17 de la Liga, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Betis y Getafe

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis igualó 0-0 frente a Rayo Vallecano. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe perdió ante Espanyol por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 1 gol y le han encajado 5.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 25 puntos (6 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
6Betis25166736
10Getafe2016628-5

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Real Madrid: 4 de enero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Rayo Vallecano: 2 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Getafe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
