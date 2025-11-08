LaLiga EA Sports: Por la fecha 12, Celta recibirá a Barcelona

Toda la previa del duelo entre Celta y Barcelona. El partido se jugará en el estadio el Estadio de Balaídos mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, Celta y Barcelona se enfrentan mañana por la fecha 12 de la Liga en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Barcelona

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció 2-1 a Levante en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Elche por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 4-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 13 puntos (2 PG - 7 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 4 Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 11 12 Celta 13 11 2 7 2 -1

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Real Madrid: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Barcelona, según país