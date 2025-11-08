LaLiga EA Sports: Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Madrid, por la fecha 12 de la Liga, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:15 horas, en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Real Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 7.
Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|16
|2
|Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|15
|3
|Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|12
|4
|Atlético de Madrid
|22
|11
|6
|4
|1
|11
|10
|Rayo Vallecano
|14
|11
|4
|2
|5
|-2
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas