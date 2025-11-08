Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato

Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato
Real Madrid quiere mantenerse en la punta del campeonato
Palpitamos la previa del choque entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Madrid, por la fecha 12 de la Liga, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:15 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 4. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 12 goles y le han convertido 7.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Real Madrid quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
4Atlético de Madrid221164111
10Rayo Vallecano1411425-2

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Real Oviedo: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Girona: 30 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

