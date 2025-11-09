Barcelona vs Celta de Vigo en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el duelo por fecha 12 de LaLiga 2025?

El momento goleador del Celta, con doce tantos en sus últimos cinco partidos, su fortaleza en Balaídos, donde solo el Getafe ha logrado ganar este curso, y su gran estado de forma, sin derrotas desde el pasado 28 de septiembre en Elche, examinan este domingo la irregularidad a domicilio del Barcelona, obligado a no trastabillar en Vigo para mantener el ritmo del Real Madrid en la carrera por el título.



Celta de Vigo vs Barcelona: altas y bajas en la jornada 12 de LaLiga 2025



Los defensas del Barcelona Andreas Christensen y Jules Kounde han entrado en la convocatoria del entrenador Hansi Flick para el partido en Vigo para enfrentarse al Celta en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.



Christensen, que se había perdido los últimos cuatro encuentros por una gastroenteritis y por unos problemas musculares, es la principal novedad de la lista, mientras que Kounde, que terminó el partido del pasado miércoles contra el Brujas con molestias y no completó el entrenamiento del sábado, finalmente ha sido convocado.



El zaguero Eric García, que se fracturó la nariz en el último encuentro del Barcelona, también ha entrado en la lista y se espera que pueda jugar con una máscara protectora, como ya había adelantado Flick en la última rueda de prensa.

¿Cuándo y dónde juegan Celta de Vigo vs Barcelona en vivo por la jornada 12 de LaLiga 2025?



El partido está programado para el domingo 9 de noviembre en el estadio Balaídos. El recinto tiene una capacidad para 24,870 espectadores.

Vuelo FCB1899 con destino Vigo 🛫 pic.twitter.com/bmJnswzPO8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2025

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs Barcelona en vivo por la jornada 12 de LaLiga 2025?



En Perú , el partido Barcelona vs Celta comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Celta comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Celta comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Celta de Vigo vs Barcelona en vivo?



El partido de Barcelona entre Sevilla será transmitido en ESPN y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Celta de Vigo vs Barcelona: alineaciones posibles



Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira: Jutglá, Bryan Zaragoza o Durán y Borja Iglesias.



Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran.