LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao recibirá a Real Oviedo por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo domingo 9 de noviembre a las 08:00 horas.

El duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 08:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Real Sociedad. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Osasuna. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 8 en contra.

El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 11 Athletic Bilbao 14 11 4 2 5 -2 19 Real Oviedo 8 11 2 2 7 -12

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Real Oviedo, según país