Liga MX: Tigres y Puebla dan inicio a la Fecha 4

Todos los detalles de la previa del partido entre Tigres y Puebla, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio el Volcán. Dirige Yonatan Peinado Aguirre.

Tigres aguarda mañana la visita de Puebla, para jugar el partido por la fecha 4 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas.

Así llegan Tigres y Puebla

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres venció por 4-3 a Toluca FC.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla viene de un triunfo 1 a 0 frente a Santos Laguna.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PP).

Yonatan Peinado Aguirre fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 9 3 3 0 0 5 2 Toluca FC 6 3 2 0 1 3 3 Tigres 6 2 2 0 0 2 4 CF Monterrey 6 3 2 0 1 0 14 Puebla 3 3 1 0 2 -1

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Club América: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mazatlán: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Atl. de San Luis: 15 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Pumas UNAM: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs CF Monterrey: 30 de agosto - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

