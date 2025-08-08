Liga MX: Querétaro visita a Club América por la fecha 4

La previa del choque de Club América ante Querétaro, a disputarse en el estadio Azulgrana mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Adonai Escobedo González.

A partir de las 20:00 horas, Club América y Querétaro protagonizarán mañana su choque por la fecha 4 de la Liga MX, en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y Querétaro

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América sacó un empate por 1 en su visita a Necaxa. En las 2 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 1 empate. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro viene de perder contra Pumas UNAM por 0 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 6 goles en contra y 1 a favor.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Club América con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PP).

Adonai Escobedo González será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 9 3 3 0 0 5 2 Toluca FC 6 3 2 0 1 3 3 Tigres 6 2 2 0 0 2 6 Club América 5 3 1 2 0 2 18 Querétaro 0 3 0 0 3 -5

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Tigres: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlas: 24 de agosto - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 31 de agosto - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Atlas: 17 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs CF Monterrey: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

