Liga MX: Pachuca recibe a Atlas buscando mantener su invicto

Pachuca recibe a Atlas buscando mantener su invicto
Pachuca recibe a Atlas buscando mantener su invicto
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Atlas vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:05 horas en el estadio Jalisco. El árbitro designado será Daniel Quintero Huitrón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 4 de la Liga MX, Atlas y Pachuca se enfrentan mañana desde las 22:05 horas en el estadio Jalisco.

Así llegan Atlas y Pachuca

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas fue derrotado en el BBVA Bancomer frente a CF Monterrey por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y empatado 1 partido. Le convirtieron 8 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca viene de vencer a Mazatlán en casa por 1 a 0. Con 2 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 7 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (3 PG).

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniel Quintero Huitrón.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca933005
2Toluca FC632013
3Tigres622002
4CF Monterrey632010
9Atlas43111-1

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Querétaro: 17 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Club América: 24 de agosto - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Pumas UNAM: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Santos Laguna: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Tijuana: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs León: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Club América: 31 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cruz Azul: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Querétaro: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Pachuca, según país
  • Argentina: 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas

Tags
Atlas Pachuca Liga MX

