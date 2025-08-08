Liga MX: Mazatlán y Tijuana se miden por la fecha 4

Últimas Noticias
Mazatlán y Tijuana se miden por la fecha 4
Palpitamos la previa del choque entre Mazatlán y Tijuana. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Maximiliano Quintero Hernández.

Mazatlán ejercerá mañana la localía ante Tijuana, desde las 22:00 horas y en el marco de la fecha 4 de la Liga MX.

Así llegan Mazatlán y Tijuana

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pachuca por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 1 empate, con 2 goles marcados y con 2 en su arco.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana viene de empatar 1-1 ante FC Juárez. En sus últimos 2 encuentros logró 1 victoria y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Tijuana quien ganó 0 a 2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

Maximiliano Quintero Hernández es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca933005
2Toluca FC632013
3Tigres622002
8Mazatlán431110
10Tijuana43111-1

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs CF Monterrey: 17 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tigres: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs FC Juárez: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pumas UNAM: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Pachuca: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Chivas: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Necaxa: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs León: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Tijuana, según país
  • Argentina: 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

