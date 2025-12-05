Liga MX: La Máquina se enfrenta a Los Felinos en la segunda semifinal

Todos los detalles de la previa del partido entre Tigres y Cruz Azul, que se jugará mañana desde las 22:10 horas en el estadio el Volcán. Dirige Víctor Cáceres Hernández.

Los Felinos y la Máquina definirán mañana su pasaporte a Final de la Liga MX, tras haber empatado 1 a 1 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 22:10 horas en el estadio el Volcán.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de diciembre, en Semifinales del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.

Al terminar igualando el primer partido de la serie, los Felinos y la Máquina necesitan un resultado positivo para no quedar eliminados de la Liga MX. Uno de ellos jugará la final ante el ganador de la otra semi: CF Monterrey o Toluca FC.

Víctor Cáceres Hernández fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)

: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)

: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)

: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio) Temporada Regular : Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto)

: Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)

: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto)

: Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto) Temporada Regular : Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto)

: Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto) Temporada Regular : Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre)

: Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre) Temporada Regular : Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre)

: Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre)

: Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre) Temporada Regular : Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre)

: Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)

: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre) Temporada Regular : Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre)

: Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre) Temporada Regular : Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre)

: Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)

: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)

: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre)

: Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre) Cuartos de Final : Tijuana 3 vs Tigres 0 (27 de noviembre)

: Tijuana 3 vs Tigres 0 (27 de noviembre) Cuartos de Final : Tigres 5 vs Tijuana 0 (30 de noviembre)

: Tigres 5 vs Tijuana 0 (30 de noviembre) Semifinales: Cruz Azul 1 vs Tigres 1 (3 de diciembre)

Los resultados de Cruz Azul en partidos > de la Liga MX

Temporada Regular : Cruz Azul 0 vs Mazatlán 0 (13 de julio)

: Cruz Azul 0 vs Mazatlán 0 (13 de julio) Temporada Regular : Atlas 3 vs Cruz Azul 3 (20 de julio)

: Atlas 3 vs Cruz Azul 3 (20 de julio) Temporada Regular : Cruz Azul 4 vs León 1 (26 de julio)

: Cruz Azul 4 vs León 1 (26 de julio) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs Cruz Azul 2 (12 de agosto)

: Atl. de San Luis 1 vs Cruz Azul 2 (12 de agosto) Temporada Regular : Cruz Azul 3 vs Santos Laguna 2 (16 de agosto)

: Cruz Azul 3 vs Santos Laguna 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)

: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto) Temporada Regular : Chivas 1 vs Cruz Azul 2 (30 de agosto)

: Chivas 1 vs Cruz Azul 2 (30 de agosto) Temporada Regular : Pachuca 0 vs Cruz Azul 1 (13 de septiembre)

: Pachuca 0 vs Cruz Azul 1 (13 de septiembre) Temporada Regular : Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre)

: Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs Querétaro 2 (24 de septiembre)

: Cruz Azul 2 vs Querétaro 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre)

: Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre) Temporada Regular : Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)

: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre) Temporada Regular : Necaxa 1 vs Cruz Azul 1 (21 de octubre)

: Necaxa 1 vs Cruz Azul 1 (21 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre) Temporada Regular : Puebla 0 vs Cruz Azul 3 (1 de noviembre)

: Puebla 0 vs Cruz Azul 3 (1 de noviembre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs Pumas UNAM 3 (9 de noviembre)

: Cruz Azul 2 vs Pumas UNAM 3 (9 de noviembre) Cuartos de Final : Chivas 0 vs Cruz Azul 0 (27 de noviembre)

: Chivas 0 vs Cruz Azul 0 (27 de noviembre) Cuartos de Final : Cruz Azul 3 vs Chivas 2 (30 de noviembre)

: Cruz Azul 3 vs Chivas 2 (30 de noviembre) Semifinales: Cruz Azul 1 vs Tigres 1 (3 de diciembre)

Horario Tigres y Cruz Azul, según país