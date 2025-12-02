Liga MX: Cruz Azul y Tigres se miden en el partido de ida por la semifinal

Desde las 20:00 horas, se miden mañana La Máquina y los Felinos por la llave 2 de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.
La Máquina y los Felinos buscarán ampliar la ventaja en el marcador y así llegar con la moral en alto al partido de vuelta, que se disputará el domingo 7 de diciembre a las en A Confirmar.
Fecha y rival de Cruz Azul en el próximo partido de la Liga MX
- Llave 2: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Tigres en el próximo partido de la Liga MX
- Llave 2: vs Cruz Azul: Fecha y horario a confirmar
Los resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Cruz Azul 0 vs Mazatlán 0 (13 de julio)
- Temporada Regular: Atlas 3 vs Cruz Azul 3 (20 de julio)
- Temporada Regular: Cruz Azul 4 vs León 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs Cruz Azul 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 3 vs Santos Laguna 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Chivas 1 vs Cruz Azul 2 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Pachuca 0 vs Cruz Azul 1 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 3 vs FC Juárez 2 (19 de septiembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Querétaro 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Tijuana 2 vs Cruz Azul 0 (29 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Club América 1 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Necaxa 1 vs Cruz Azul 1 (21 de octubre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Puebla 0 vs Cruz Azul 3 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Cruz Azul 2 vs Pumas UNAM 3 (9 de noviembre)
- Cuartos de Final: Chivas 0 vs Cruz Azul 0 (27 de noviembre)
- Cuartos de Final: Cruz Azul 3 vs Chivas 2 (30 de noviembre)
Los resultados de Tigres en partidos >
de la Liga MX
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tijuana 3 vs Tigres 0 (27 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tigres 5 vs Tijuana 0 (30 de noviembre)
Horario Cruz Azul y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas