Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Premier League: Se enfrentan Everton y Aston Villa por la fecha 4

Se enfrentan Everton y Aston Villa por la fecha 4
Se enfrentan Everton y Aston Villa por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Everton vs Aston Villa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Simon Hooper.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, Aston Villa visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Everton y Aston Villa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton ganó su último duelo ante Wolverhampton por 3 a 2. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Crystal Palace. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. No tiene goles a favor, ha recibido 4 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Everton: el Derbi de Merseyside contra Liverpool. Los eternos rivales jugarán el 20 de septiembre, desde las 08:30 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
5Everton632012
19Aston Villa13012-4

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Everton y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Everton Aston Villa Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA