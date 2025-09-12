Últimas Noticias
Premier League: Por la fecha 4, Newcastle United recibirá a Wolverhampton

Por la fecha 4, Newcastle United recibirá a Wolverhampton
Por la fecha 4, Newcastle United recibirá a Wolverhampton
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Wolverhampton. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 13 de septiembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Chris Kavanagh.

El duelo entre Newcastle United y Wolverhampton correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio St. James Park desde las 09:00 horas, el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Newcastle United y Wolverhampton

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Newcastle United empató por 0 con Leeds United. En los últimos 2 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

A Wolverhampton no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Everton. Con 2 derrotas consecutivas, está necesitado de puntos en la temporada actual del torneo. En los partidos recientes, ha recibido 8 goles y pudo romper 2 veces la valla rival.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el vigésimo lugar en el torneo (3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
17Newcastle United23021-1
20Wolverhampton03003-6

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brighton and Hove: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Newcastle United y Wolverhampton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

