Premier League: Brighton and Hove se enfrentará a Bournemouth por la fecha 4

Bournemouth y Brighton and Hove se miden en el Vitality Stadium el sábado 13 de septiembre a las 09:00 horas y Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.
Así llegan Bournemouth y Brighton and Hove
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Tottenham con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove venció 2-1 a Manchester City en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).
El encuentro será supervisado por Peter Bankes, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Chelsea
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|Arsenal
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|7
|Bournemouth
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|11
|Brighton and Hove
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas