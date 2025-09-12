Premier League: Brighton and Hove se enfrentará a Bournemouth por la fecha 4

Bournemouth y Brighton and Hove se miden en el Vitality Stadium el sábado 13 de septiembre a las 09:00 horas y Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 4 de la Premier League, Brighton and Hove y Bournemouth se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Brighton and Hove

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Tottenham con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove venció 2-1 a Manchester City en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Peter Bankes, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 7 Bournemouth 6 3 2 0 1 0 11 Brighton and Hove 4 3 1 1 1 -1

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

