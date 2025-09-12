Premier League: West Ham United se enfrentará ante Tottenham por la fecha 4

Tottenham se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 11:30 horas. El partido será supervisado por Jarred Gillett.

Mañana desde las 11:30 horas, West Ham United recibirá a Tottenham en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Tottenham

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Nottingham Forest por 3-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham cayó derrotado 0 a 1 ante Bournemouth.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 4 Tottenham 6 3 2 0 1 4 16 West Ham United 3 3 1 0 2 -4

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

