Premier League: Se enfrentan Manchester City y Liverpool por la fecha 11

En la previa de Manchester City vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Chris Kavanagh.
El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Liverpool visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Liverpool
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City ganó su último duelo ante Bournemouth por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de vencer a Aston Villa en casa por 2 a 0.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|4
|Sunderland
|18
|10
|5
|3
|2
|4
|5
|Bournemouth
|18
|10
|5
|3
|2
|3
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas