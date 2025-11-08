Premier League: Se enfrentan Manchester City y Liverpool por la fecha 11

Últimas Noticias
En la previa de Manchester City vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Liverpool visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Bournemouth por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Aston Villa en casa por 2 a 0.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
4Sunderland18105324
5Bournemouth18105323

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Liverpool, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

