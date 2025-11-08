Premier League: Se enfrentan Manchester City y Liverpool por la fecha 11

En la previa de Manchester City vs Liverpool, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:30 horas, Liverpool visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Bournemouth por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Aston Villa en casa por 2 a 0.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 4 Sunderland 18 10 5 3 2 4 5 Bournemouth 18 10 5 3 2 3

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Liverpool, según país