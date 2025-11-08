Manchester City vs. Liverpool: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Premier League?

Manchester City vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 11 de la Premier League 2025-2026 y se jugará a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





“Mi mayor rival ha sido el Liverpool”, admitió Pep Guardiola en la antesala del partido mil de su carrera como entrenador, donde el Manchester City recibirá a los reds en un duelo de alto voltaje en el fútbol inglés.

“El Liverpool, con Klopp, ha sido el rival más importante de este país y no puede haber nada mejor. Es el destino", dijo el DT español, que tendrá al frente ahora a Arne Slot con la chance de recortar diferencias con el Arsenal tras su empate en esta jornada con el Sunderland.

Liverpool, en tanto, cortó el pasado fin de semana la racha de cuatro derrotas seguidas en la Premier al imponerse al Aston Villa y quiere dar un salto al ‘top 4’ de la clasificación.

Manchester City vs Liverpool: ¿cómo llegan a la fecha 11 de la Premier League 2025?

Manchester City llega al cotejo tras ganarle 4-1 en condición de local a Borussia Dortmund en la Champions League, mientras que por el mismo certamen el Liverpool venció en Anfield 1-0 al Real Madrid.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Liverpool EN VIVO por la fecha 11 de Premier League 2025?

El partido de Manchester City ante Liverpool, por la fecha 11 de la Premier League 2025-206, está programado para el domingo en el Etihad Stadium, de la ciudad de Mánchester (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

Matchday at home again 🔜 pic.twitter.com/tvDFRE8Nph — Manchester City (@ManCity) November 8, 2025

¿A qué hora juegan Manchester City vs Liverpool EN VIVO por la fecha 11 de Premier League 2025?

En Perú , el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 11:30 a.m.

, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 11:30 a.m. En Inglaterra , el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 4:30 p.m.



, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 11:30 a.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 11:30 a.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 12:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 12:30 p.m.

En Chile, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a la 1:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a la 1:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a la 1:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 10:30 a.m.

En España, el partido entre Manchester City vs. Liverpool comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Liverpool EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y países de Latinoamérica a través de la señal de ESPN por TV y en Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de TNT y HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Manchester City vs Liverpool: alineaciones posibles

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Días, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Tijjani Reijnders, Rodri Hernández, Phil Foden; Bernardo Silva ©, Erling Haaland y Jéremy Doku.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conorr Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk ©, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitiké.

Manchester City vs Liverpool: últimos resultados

05/11/2025 | Manchester City 4-1 Borussia Dortmund – Champions League

01/11/2025 | Manchester City 3-1 Bournemouth – Premier League

29/10/2025 | Swansea 1-3 Manchester City – EFL Cup

04/11/2025 | Liverpool 1-0 Real Madrid – Champions League

01/11/2025 | Liverpool 2-0 Aston Villa – Premier League

29/10/2025 | Liverpool 0-3 Crystal Palace – EFL Cup