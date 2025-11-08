Últimas Noticias
Premier League: Brentford se enfrenta ante la visita Newcastle United por la fecha 11

Nota IA

por Nota IA

·

Brentford y Newcastle United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Stuart Attwell. El duelo se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas.

El juego entre Brentford y Newcastle United se disputará el próximo domingo 9 de noviembre por la fecha 11 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Newcastle United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Crystal Palace en el Selhurst Park. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 1 a 3 ante West Ham United. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
12Brentford1310415-2
13Newcastle United1210334-1

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Brentford y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Brentford Newcastle United Premier League

